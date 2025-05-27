Верховный суд России предложил не сажать впервые попавшихся на хранении наркотиков без цели сбыта

Последние два десятилетия изменения в законодательстве были направлены на усиление ответственности за незаконный оборот наркотиков, в том числе на ужесточение санкций, сказано в пояснительной записке. Однако анализ судебной практики позволяет сделать вывод «об объективной необходимости более взвешенного подхода законодателя» к преступлениям, не связанным со сбытом.





Еще одно предложение высшей инстанции — снизить верхние пороги санкций за незаконный оборот наркотиков в крупном и особо крупном размере без цели сбыта: по части 2 статьи 228 (крупный размер) — с 10 лет до пяти лет, по части 3 статьи 228 (особо крупный размер) снизить верхнюю планку наказания с 15 до 10 лет.





По статистике, в 2024 году за крупный размер осудили 18 864 человека, из них трети назначили лишение свободы. Максимальные сроки лишения свободы назначают крайне редко. За особо крупный размер осудили 85 человек, лишение свободы на сроки свыше 10 лет назначено восьми осужденным, остальным наказание не превышало 10 лет.





Также Верховный суд России предлагает запретить арестовывать беременных за нетяжкие преступления. В проекте постановления пленума суда говорится, что арест может применяться только в исключительных случаях.