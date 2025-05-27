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ФСБ задержала четверых боевиков банды Басаева и Хаттаба
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Их подозревают в нападениях на российских военных в 1999-м и 2000 году undefined
Новости

ФСБ задержала четверых боевиков банды Басаева и Хаттаба

Их подозревают в нападениях на российских военных в 1999-м и 2000 году

Сотрудники ФСБ, МВД, Росгвардии и Следственного комитета России задержали четверых боевиков банды Басаева и Хаттаба. Они участвовали в нападениях на российских военнослужащих в 1999-м и 2000 году, сообщили силовики. 


По данным следствия, Раджаб Хасаев и Арсен Колдасов в августе 1999 года участвовали в нападении на населенные пункты Ботлихского и Цумадинского районов Республики Дагестан. 


Расул Тахтамиров в октябре 1999 года участвовал в боестолкновении с российскими военными в районе станицы Червленной Чеченской Республики. Батыр Арсанов в феврале 2000 года участвовал в нападении на военнослужащих Псковской дивизии Воздушно-десантных войск в Чечне.


В результате боестолкновений погибли более 130 военнослужащих, свыше 80 получили ранения различной степени тяжести, сообщила представитель СК Светлана Петренко.

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#фсб #задержание #боевики
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