ФСБ задержала четверых боевиков банды Басаева и Хаттаба

Сотрудники ФСБ, МВД, Росгвардии и Следственного комитета России задержали четверых боевиков банды Басаева и Хаттаба. Они участвовали в нападениях на российских военнослужащих в 1999-м и 2000 году, сообщили силовики.





По данным следствия, Раджаб Хасаев и Арсен Колдасов в августе 1999 года участвовали в нападении на населенные пункты Ботлихского и Цумадинского районов Республики Дагестан.





Расул Тахтамиров в октябре 1999 года участвовал в боестолкновении с российскими военными в районе станицы Червленной Чеченской Республики. Батыр Арсанов в феврале 2000 года участвовал в нападении на военнослужащих Псковской дивизии Воздушно-десантных войск в Чечне.





В результате боестолкновений погибли более 130 военнослужащих, свыше 80 получили ранения различной степени тяжести, сообщила представитель СК Светлана Петренко.