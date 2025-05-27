Экс-советник президента по интернету объяснил, почему россиян будет сложно отучить от «вредных привычек» к западным сервисам

Бывший советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко объяснил, почему россиян будет сложно отучить от «вредных привычек» к западным сервисам. По его словам, речь идет не просто о замене отдельных приложений, а целой экосистемы.





Предприниматель Станислав Иодковский на встрече с президентом России Владимиром Путиным 26 мая пожаловался, что рядовые граждане продолжают пользоваться привычными иностранными программами и не спешат переходить на российские аналоги.





Глава государства в ответ предложил избавить россиян от «вредных привычек» к западным сервисам.





Герман Клименко отметил в беседе с Daily Storm, что не только рядовые пользователи, но и государственные, а также коммерческие крупные компании по-прежнему пользуются зарубежными цифровыми системами.





«Видимо, события складываются так, что может не быть зарубежных сервисов, не быть с ними никаких отношений», — допускает он.





«Вообще очень тяжело переходить на другой софт, потому что все-таки это экосистема. Такое слово «экосистема» — это когда у вас весь софт примерно одинаков по принципам написания, примерно идеологически похож, все уже интегрировано, все [приложения и сервисы] прекрасно встают вместе», — пояснил Клименко.





В экосистему входит бесконечное количество современных интеллектуальных сервисов, например, программы для расшифровки. Google — не просто поисковая система — сейчас это уже целый сервис, привел он пример.





Эксперт поделился, что сам два раза в жизни сталкивался с переводом всей бухгалтерии или банковской системы на новые. По его словам, это было кошмаром.





Полностью отучить россиян от использования западных программ будет чрезвычайно трудно, потому что нужно будет заменить целую экосистему, заключил бывший советник президента.





Сейчас существует несколько российских операционных систем. Но именно экосистема с операционкой и интегрированными в нее разными сервисами и приложениями для пользователя, к сожалению, еще не выстроена, пояснил он.





«Поэтому это очень сложная история. Коллега поставил перед Владимиром Владимировичем задачу, которая мне кажется сложнее, чем она прозвучала. Это история про замену экосистем», — сказал Клименко.