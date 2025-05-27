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Россиянам разрешат въезжать в Узбекистан по внутреннему паспорту
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За прошлый год число туристов из РФ, посетивших страну, выросло на 20% undefined
Новости

Россиянам разрешат въезжать в Узбекистан по внутреннему паспорту

За прошлый год число туристов из РФ, посетивших страну, выросло на 20%

Россиянам разрешат въезд в Узбекистан по внутренним паспортам. Сейчас для посещения республики необходимо иметь действующий заграничный паспорт. 

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«Мы работаем над упрощением въезда в страну для граждан партнерских стран, в том числе разрешая посещение по внутренним паспортам или ID-картам на срок до 30 дней», — заявили «Известиям» в МИД Узбекистана. 


Сейчас россияне, прибывшие в республику на срок свыше 15 дней, обязаны оформить временную регистрацию по месту пребывания в гостинице или в паспортном столе не позднее 15-го дня нахождения в стране. 


В 2024 году Узбекистан посетили 870 тысяч российских туристов (рост на 20%). В 2025-м власти рассчитывают принять миллион человек. 


В Средней Азии граждане РФ по внутреннему паспорту могут въехать только в Казахстан и Киргизию. Однако со всеми странами, кроме Туркмении, действует безвизовый режим.

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