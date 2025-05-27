Путин заявил, что не считает себя киборгом

«Не так уже давно мне как-то один достаточно близкий человек сказал (это не звучало как что-то хорошее): ну ты киборг. Это не очень приятно — чувствовать себя киборгом. Я так не считаю», — рассказал Путин.





Также президент скептически отнесся к возможности делать предложение руки и сердца через Госуслуги. Глава государства сказал, что это можно делать для экономии времени, но важнее личный контакт.





«Лучше все-таки создавать условия, чтобы люди могли друг с другом общаться и получать удовольствие от жизни во всех ее смыслах», — посоветовал Путин.





Киборг (сокращение от «кибернетический организм») — биологический организм, содержащий небиологические машинные (в частности электронные) компоненты. Концепция человека-машины присутствовала как образ в мифологии и творчестве, она стала популярна с развитием науки и техники.