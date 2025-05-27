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Путин заявил, что не считает себя киборгом
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Президент также скептически отнесся к возможности делать предложение руки и сердца через Госуслуги undefined
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Путин заявил, что не считает себя киборгом

Президент также скептически отнесся к возможности делать предложение руки и сердца через Госуслуги

На заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей» президент РФ Владимир Путин заявил, что однажды близкий человек назвал его «киборгом». Однако глава государства так не считает. 

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«Не так уже давно мне как-то один достаточно близкий человек сказал (это не звучало как что-то хорошее): ну ты киборг. Это не очень приятно — чувствовать себя киборгом. Я так не считаю», — рассказал Путин. 


Также президент скептически отнесся к возможности делать предложение руки и сердца через Госуслуги. Глава государства сказал, что это можно делать для экономии времени, но важнее личный контакт. 


«Лучше все-таки создавать условия, чтобы люди могли друг с другом общаться и получать удовольствие от жизни во всех ее смыслах», — посоветовал Путин.


Киборг (сокращение от «кибернетический организм») — биологический организм, содержащий небиологические машинные (в частности электронные) компоненты. Концепция человека-машины присутствовала как образ в мифологии и творчестве, она стала популярна с развитием науки и техники. 

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