СКР: Украинские военные причастны к гибели пенсионера из Суджи

Следственный комитет (СК) России установил причастность украинских военных к гибели пенсионера Александра Григорьева. Следователи завели дело об убийстве и реабилитации нацизма.





У убитого дедушки из Суджи «огромная дыра в животе», рассказала его дочь. СК России также опубликовал фото погибшего.





По словам дочери Григорьева, отец все время находился в населенном пункте Гоголевка Суджанского района — там, где и проживал до этого.





«[Рассказывали, что использовали] какое-то тяжелое огнестрельное оружие. Показывали, какая у него огромная дырка в животе. Еще какое-то было ранение», — заявила родственница пенсионера.





Женщина рассказала, что узнала о смерти отца от российских военных, которые в конце апреля эвакуировали его тело из освобожденной Гоголевки.





Всего свыше 300 жителей курского приграничья погибли после вторжения ВСУ, заявил прокурор региона Алексей Цуканов. Он уточнил, что «погибли 313 гражданских лиц, всего пострадали 794, включая 26 раненых детей».