Сын Пашаева подтвердил, что суд отказал адвокату в просьбе поехать на СВО

Суд отказал адвокату Эльману Пашаеву в просьбе поехать на СВО. Информацию об этом Daily Storm подтвердил его сын.





Ранее 27 мая в Telegram-каналах писали, что скандальный адвокат попросил суд в Донецке разрешить ему поехать на специальную военную операцию. По информации канала, сослуживцы Пашаева трижды подавали ходатайство, чтобы он мог вернуться на СВО, но все три были отклонены.





«Суд уже отказал [в отправке на СВО]», — сказал Daily Storm собеседник, который представился сыном Эльмана Пашаева. Он подтвердил, что адвокат не поедет в зону проведения спецоперации.





Московский гарнизонный военный суд в сентябре 2024 года заключил Пашаева под стражу по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что адвокат получил от мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея 20,1 миллиона рублей и 300 тысяч долларов. Юрист якобы обещал супругам помочь в освобождении от уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов.





По версии следствия, Елена Блиновская при посредничестве мужа уклонились от уплаты налогов на 906 миллионов рублей. Блогер признала свою вину.