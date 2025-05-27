Главу Новой Каховки уволили после нецензурных высказываний у мемориала, посвященного ВОВ

Главу Новой Каховки Виталия Гуру, матерившегося у мемориала памяти Великой Отечественной войны, уволили. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

В начале мая появилось видео, на котором Гура нецензурно выражается, задается вопросом «где бабло» и смеется напротив мемориала памяти Великой Отечественной войны.





СМИ писали, что чиновника отправили в СИЗО в рамках проверки по делу о реабилитации нацизма и за сопротивление полиции. Позже глава Новой Каховки принес извинения за ролик. Он заявил, что кадры сделаны без его ведома год назад, все его высказывания на тот момент носили «шуточный характер».





Имя Гуры не первый раз попадает в заголовки. В августе 2022 года СМИ сообщили о гибели чиновника (тогда замглавы города) в результате покушения. В сентябре стало известно, что это была инсценировка ФСБ. Гура тогда пояснил: российские силовики сообщили ему, что на него готовится нападение.





В марте 2023-го Гура получил ранения при взрыве в кафе в Новой Каховке. В ноябре 2024 года власти сообщили о еще одном покушении на чиновника, он не пострадал.