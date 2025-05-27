Потепление между Россией и США продолжается? Американское посольство добавило три интенсива по языку и культуре Штатов для россиян

Американский центр при посольстве США добавил три интенсива по английскому языку и культуре Соединенных Штатов для взрослых россиян. Курсы запланированы до конца года. В январе все мероприятия Американского центра при посольстве США отменили в связи с «непредвиденными обстоятельствами».
«Курс станет увлекательным и интерактивным способом попрактиковать грамматику и словарный запас английского языка с американским преподавателем, используя контент, связанный с американской культурой», — говорится в сообщении на сайте Американского центра при посольстве США, на которое обратил внимание Daily Storm.
Учить язык и узнавать про американскую культуру приглашают дважды в неделю, с 24 июня по 14 августа.
Осенью и зимой пройдут еще два интенсива по языку и культуре: со 2 сентября по 23 октября и с 28 октября по 18 декабря.
В январе, после того как президент США Дональд Трамп приостановил американскую помощь иностранным государствам на 90 дней, Американский центр при посольстве США в РФ отменил все свои программы в связи с «непредвиденными обстоятельствами». 17 марта мероприятия в центре возобновили на фоне сообщений о потеплении в российско-американских отношениях.