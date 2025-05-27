Потепление между Россией и США продолжается? Американское посольство добавило три интенсива по языку и культуре Штатов для россиян

Американский центр при посольстве США добавил три интенсива по английскому языку и культуре Соединенных Штатов для взрослых россиян. Курсы запланированы до конца года. В январе все мероприятия Американского центра при посольстве США отменили в связи с «непредвиденными обстоятельствами».



