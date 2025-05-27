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Потепление между Россией и США продолжается? Американское посольство добавило три интенсива по языку и культуре Штатов для россиян
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В январе все мероприятия Американского центра при посольстве США отменили в связи с «непредвиденными обстоятельствами» Коллаж: Daily Storm
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Потепление между Россией и США продолжается? Американское посольство добавило три интенсива по языку и культуре Штатов для россиян

В январе все мероприятия Американского центра при посольстве США отменили в связи с «непредвиденными обстоятельствами»

Коллаж: Daily Storm

Американский центр при посольстве США добавил три интенсива по английскому языку и культуре Соединенных Штатов для взрослых россиян. Курсы запланированы до конца года. В январе все мероприятия Американского центра при посольстве США отменили в связи с «непредвиденными обстоятельствами».


«Курс станет увлекательным и интерактивным способом попрактиковать грамматику и словарный запас английского языка с американским преподавателем, используя контент, связанный с американской культурой», — говорится в сообщении на сайте Американского центра при посольстве США, на которое обратил внимание Daily Storm.

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Учить язык и узнавать про американскую культуру приглашают дважды в неделю, с 24 июня по 14 августа. 


Осенью и зимой пройдут еще два интенсива по языку и культуре: со 2 сентября по 23 октября и с 28 октября по 18 декабря.


В январе, после того как президент США Дональд Трамп приостановил американскую помощь иностранным государствам на 90 дней, Американский центр при посольстве США в РФ отменил все свои программы в связи с «непредвиденными обстоятельствами». 17 марта мероприятия в центре возобновили на фоне сообщений о потеплении в российско-американских отношениях.

Американский центр в Москве при посольстве США в России возобновил свои мероприятия

29 января 2024 года он сообщил, что его программы отменили в связи с «непредвиденными обстоятельствами» 17 марта 2025
Dailystorm - Американский центр в Москве при посольстве США в России возобновил свои мероприятия
#сша #культура #курсы #английский язык
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