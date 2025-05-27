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Под Воронежем столкнулись автобус и два грузовика, пострадали 14 человек
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ДТП произошло на 481-м километре трассы М-4 «Дон» undefined
Новости

Под Воронежем столкнулись автобус и два грузовика, пострадали 14 человек

ДТП произошло на 481-м километре трассы М-4 «Дон»

По меньшей мере 14 человек пострадали при столкновении автобуса с двумя грузовиками в Воронежской области. Об этом сообщили в региональном главке МВД России. 


Уточняется, что ДТП случилось перед поворотом на Рамонь в сторону Воронежа. По предварительным данным, водитель рейсового автобуса не выдержал безопасную дистанцию до грузовика, двигавшегося впереди, и столкнулся с ним. Тот по инерции столкнулся с КамАЗом.


На месте, по словам очевидцев, работают две бригады реанимации, спасатели и полиция. Перекрыто две полосы движения. На месте уже собралась трехкилометровая пробка, пишет портал «Мое! Online». 


Вечером 23 мая на трассе М-12 между Ногинском и Электросталью микроавтобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями. После удара автобус перевернулся. Погибли ребенок и женщина. Более 10 человек пострадали. 

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#дтп #пострадавшие #воронежская область
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