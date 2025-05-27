Трамп обвинил Путина в «игре с огнем»

«Чего Владимир Путин не понимает, так это того, что если бы не я, то с Россией уже бы произошло много очень плохих вещей, и я имею в виду ОЧЕНЬ ПЛОХИХ. Он играет с огнем!» — заявил Трамп.





Ранее он уже выступал с жесткой критикой в адрес недавних шагов России на Украине. Он не исключил введение новых санкций против Москвы и выразил свое несогласие с действиями российских властей.





Представитель Кремля Дмитрий Песков связал высказывания президента США, сделанные после ударов ВС РФ по предприятиям ВПК Украины, с эмоциональной перегрузкой. Он отметил, что РФ принимает необходимые решения для обеспечения госбезопасности.