В Иркутской области подросток зарезал четырех детей и погиб сам при пожаре

В Байкальске Иркутской области группа подростков отмечала день рождения, рассказала детский омбудсмен Татьяна Афанасьева. В какой-то момент один из присутствующих напал с ножом на остальных. Четверо скончались на месте, четверых госпитализировали. Подозреваемый после нападения поджег дом и в результате возникшего пожара скончался, рассказали в СК.





Один из пострадавших прооперирован. 14-летний подросток с ранениями шеи находится в крайне тяжелом состоянии, заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.





По предварительным данным, молодые люди на профилактических учетах не состояли. Предварительно, что в компании, где произошло нападение, были ученики одной школы, возрастом от 13 до 17 лет.





Возбуждено дело об убийстве и покушении на убийство. В Байкальске в связи с происшествием создан оперативный штаб.





В Байкальском городском поселении объявили трехдневный траур, сообщил глава местной администрации Василий Темгеневский.