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В Иркутской области подросток зарезал четырех детей и погиб сам при пожаре
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Четверо несовершеннолетних скончались на месте, еще четверых госпитализировали undefined
Новости

В Иркутской области подросток зарезал четырех детей и погиб сам при пожаре

Четверо несовершеннолетних скончались на месте, еще четверых госпитализировали

В Байкальске Иркутской области группа подростков отмечала день рождения, рассказала детский омбудсмен Татьяна Афанасьева. В какой-то момент один из присутствующих напал с ножом на остальных. Четверо скончались на месте, четверых госпитализировали. Подозреваемый после нападения поджег дом и в результате возникшего пожара скончался, рассказали в СК. 


Один из пострадавших прооперирован. 14-летний подросток с ранениями шеи находится в крайне тяжелом состоянии, заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. 


По предварительным данным, молодые люди на профилактических учетах не состояли. Предварительно, что в компании, где произошло нападение, были ученики одной школы, возрастом от 13 до 17 лет. 


Возбуждено дело об убийстве и покушении на убийство. В Байкальске в связи с происшествием создан оперативный штаб.


В Байкальском городском поселении объявили трехдневный траур, сообщил глава местной администрации Василий Темгеневский.

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#дети #иркутская область #массовое убийство
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