Москву ночью пытались атаковать 33 украинских дрона, в Подмосковье повреждены три дома

Как минимум 33 дрона пытались атаковать этой ночью Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Средства противовоздушной обороны (ПВО) работали в Раменском, Троицке, Подольске и Зеленограде.





По предварительным данным, серьезных разрушений и пострадавших нет. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.





На фоне атаки временно закрывали все четыре московских аэропорта: Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский.





Также три дома повреждены в Подмосковье из-за атаки дронов, сообщил губернатор области Андрей Воробьев. Здания пострадали в селе Троицкое городского округа Чехов. Никто не пострадал, отметил глава региона.





По его информации, в в Московской области сбито 42 БПЛА. Силы ПВО отработали по целям в 12 муниципальных образованиях.





Всего с 21:00 мск 27 мая до 07:00 силы ПВО уничтожили и перехватили 296 украинских беспилотников. БПЛА сбиты над территориями Московского региона, Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей.