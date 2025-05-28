В Москве задержали мужчину, пытавшегося отравить рысей и леопарда в зоопарке

Полицейские задержали 43-летнего москвича, который забросил в несколько вольеров с животными неизвестные таблетки. Руководство Московского зоопарка сообщило об инциденте накануне, 27 мая.





К счастью, животные не успели съесть «угощение», так как смотрители вовремя заметили лекарства и убрали опасное лакомство.





Таблетки отправили на экспертизу, а все клетки для животных тщательно проверили. Мотивы отравителя выясняют следователи.