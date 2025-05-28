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В Москве задержали мужчину, пытавшегося отравить рысей и леопарда в зоопарке
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Злоумышленником оказался 43-летний житель столицы undefined
Новости

В Москве задержали мужчину, пытавшегося отравить рысей и леопарда в зоопарке

Злоумышленником оказался 43-летний житель столицы

Полицейские задержали 43-летнего москвича, который забросил в несколько вольеров с животными неизвестные таблетки. Руководство Московского зоопарка сообщило об инциденте накануне, 27 мая.


К счастью, животные не успели съесть «угощение», так как смотрители вовремя заметили лекарства и убрали опасное лакомство. 


Таблетки отправили на экспертизу, а все клетки для животных тщательно проверили. Мотивы отравителя выясняют следователи. 

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По информации «112», задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Кроме того, он был дважды судим: за незаконный оборот оружия и полудрагоценных камней. 

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