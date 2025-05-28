Старшие братья на СВО, многодетная семья, на учете в ПДН не был: что известно о подростке, подозреваемом в убийстве четырех детей

17-летний юноша, которого подозревают в убийстве четырех подростков в городе Байкальске Иркутской области, жил в многодетной семье. Он — пятый из шести детей. Два его старших брата сейчас находятся на специальной военной операции. Сам подросток не состоял на учете по делам несовершеннолетних. Об этом Daily Storm рассказал глава Байкальского городского поселения Василий Темгеневский.





По предварительной информации, 14 учащихся 7-10-х классов праздновали день рождения девушки на даче подростка, который подозревается в убийстве. Они могли выпивать спиртные напитки. Пять из 14 детей уехали с дачи около 11 часов вечера, девять — остались.





«Предварительно, по имеющейся информации, подросток напал с ножом на своих компаньонов, скажем так, по [празднованию] дня рождения. В результате получили смертельные ранения четверо и он сам погиб. Он сам, насколько я обладаю информацией, пытался покончить жизнь самоубийством, но в итоге сгорел. Из-за чего произошел пожар — непонятно. Либо он поджег, либо по каким-то другим причинам, там сейчас занимаются органы дознания», — сказал Daily Storm глава Байкальска.





Еще четыре подростка пострадали и были госпитализированы. Один из них с ранениями шеи находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.