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Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с Трампом и Путиным
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Также он призвал США ввести новые санкции против России undefined
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Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с Трампом и Путиным

Также он призвал США ввести новые санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский предложил организовать трехстороннюю встречу с американским лидером Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет AFP.


Зеленский также подтвердил, что готов к встрече в формате «Трамп — Путин — я». Политик добавил, что «если Путину неудобна двусторонняя встреча или все хотят, чтобы встреча была трехсторонней», то «он не против». 


«Я готов к любому формату», — подчеркнул украинский президент.


Вместе с тем Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России. По его словам, этот вопрос он уже обсудил с американским президентом.


Зеленский сообщил, что Украина пока не получила от России меморандум об урегулировании конфликта.

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