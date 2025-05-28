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В Кремле отказались публично обсуждать условия урегулирования конфликта на Украине
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Большая часть рассуждений об этом в прессе — фейки, заявил Песков undefined
Новости

В Кремле отказались публично обсуждать условия урегулирования конфликта на Украине

Большая часть рассуждений об этом в прессе — фейки, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва не будет обсуждать вопрос закрепления отказа Украины от вступления в НАТО в юридически обязывающих документах. 


Он отметил, что документы еще предстоит согласовать и «это должно делаться в дискретном режиме, непубличном». 


«Обмениваться какими-то позициями через прессу было бы чрезвычайно неверно», — уточнил Песков.


Нередко большая часть рассуждений оказывается или абсолютно неверной, или фейками, или откровенной ложью, сказал пресс-секретарь. По его словам,  «нужно очень аккуратно к этому всему относиться, понимая, что обмен позициями, подходами ведется».


Песков также рассказал, что подготовка российской версии меморандума для будущего урегулирования находится на завершающей стадии и скоро документ появится. 


27 мая спецпосланник американского президента Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что Киев уже передал свой список условий Вашингтону. Теперь США ожидают российского варианта, добавил он. 

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#украина #мирные переговоры #дмитрий песков
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