В Кремле отказались публично обсуждать условия урегулирования конфликта на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва не будет обсуждать вопрос закрепления отказа Украины от вступления в НАТО в юридически обязывающих документах.





Он отметил, что документы еще предстоит согласовать и «это должно делаться в дискретном режиме, непубличном».





«Обмениваться какими-то позициями через прессу было бы чрезвычайно неверно», — уточнил Песков.





Нередко большая часть рассуждений оказывается или абсолютно неверной, или фейками, или откровенной ложью, сказал пресс-секретарь. По его словам, «нужно очень аккуратно к этому всему относиться, понимая, что обмен позициями, подходами ведется».





Песков также рассказал, что подготовка российской версии меморандума для будущего урегулирования находится на завершающей стадии и скоро документ появится.





27 мая спецпосланник американского президента Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что Киев уже передал свой список условий Вашингтону. Теперь США ожидают российского варианта, добавил он.