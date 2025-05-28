«Недостаточно информируют о том, что реально происходит»: Ушаков прокомментировал слова Трампа об игре Путина с огнем

В Кремле списали на неосведомленность фразу американского лидера Дональда Трампа про «играющего с огнем» президента России Владимира Путина. Помощник главы государства Юрий Ушаков подчеркнул, что Трамп «говорит много чего».





«Мы, естественно, все это читаем, отслеживаем, но во многом приходим к выводу, что Трампа недостаточно информируют о том, что реально происходит в контексте украинско-российского противостояния», — сказал Ушаков.





По его словам, главу Белого дома «не информируют о том, какие участившиеся массированные террористические атаки производит Украина против мирных российских городов».





Трамп знает только об «ответных мерах» ВС РФ, но до конца не понимает, что Российская армия «бьет исключительно по объектам военной инфраструктуры или по объектам ВПК».





В Кремле ранее заявили, что переговорщики России и Украины занимаются выработкой перечня условий для временного перемирия. Скоро Москва и Киев обменяются проектами меморандумов по дипломатическому урегулированию конфликта, рассказывал журналистам Песков.