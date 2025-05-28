Зеленский сообщил, что глава Минобороны Украины Умеров звонил Мединскому

Глава украинской делегации Рустем Умеров звонил председателю российской переговорной группы в Стамбуле Владимиру Мединскому после крупнейшего обмена пленными. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.





По его словам, министр обороны Украины спрашивал про готовность РФ озвучить условия для прекращения боевых действий. Руководитель делегации России ответил, что меморандум по возможному мирному договору «будет».





Обмен пленными по формуле «1000 на 1000» состоялся 23-25 мая по итогам договоренностей, достигнутых в Стамбуле.





Большинство возвращенных были военными, но из плена вызволили и гражданских лиц, в том числе жителей Курской области.