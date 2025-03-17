Американский центр в Москве при посольстве США в России возобновил свои мероприятия

Американский центр в Москве при посольстве США возобновил свои мероприятия на фоне сообщений о потеплении российско-американских отношений. На это обратил внимание Daily Storm.
На сайте Американского центра во вкладке «Мероприятия» снова появились разные программы. Ближайшее мероприятие — «Дискуссионный клуб TedX» — пройдет в понедельник, 17 марта, в 19:00.
18 марта в 18:00 должно пройти занятие Клуба дебатов, причем его мероприятия распланированы до 2 июля. Сейчас на них можно зарегистрироваться онлайн, мероприятия Американского центра в Москве проходят в онлайн-формате с начала пандемии коронавируса.
В списке мероприятий также занятия английским для детей шести-восьми лет, английский разговорный клуб, лекция «Как развить сильное бизнес-мышление и преодолеть страх неудачи» и другие.
При этом в чате участников программ Американского центра все обсуждения пока закрыты.
29 января 2024 года Центр сообщил, что его программы отменили в связи с «непредвиденными обстоятельствами». Подробнее о новых программах обещали рассказать, когда они возобновятся.
Еще до этого, 21 января, вновь избранный президент США Дональд Трамп приостановил американскую помощь иностранным государствам на 90 дней.