Американский центр в Москве при посольстве США в России возобновил свои мероприятия

Американский центр в Москве при посольстве США возобновил свои мероприятия на фоне сообщений о потеплении российско-американских отношений. На это обратил внимание Daily Storm.





На сайте Американского центра во вкладке «Мероприятия» снова появились разные программы. Ближайшее мероприятие — «Дискуссионный клуб TedX» — пройдет в понедельник, 17 марта, в 19:00.