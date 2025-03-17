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Американский центр в Москве при посольстве США в России возобновил свои мероприятия
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29 января 2024 года он сообщил, что его программы отменили в связи с «непредвиденными обстоятельствами» Коллаж: Daily Storm
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Американский центр в Москве при посольстве США в России возобновил свои мероприятия

29 января 2024 года он сообщил, что его программы отменили в связи с «непредвиденными обстоятельствами»

Коллаж: Daily Storm

Американский центр в Москве при посольстве США возобновил свои мероприятия на фоне сообщений о потеплении российско-американских отношений. На это обратил внимание Daily Storm. 


На сайте Американского центра во вкладке «Мероприятия» снова появились разные программы. Ближайшее мероприятие — «Дискуссионный клуб TedX» — пройдет в понедельник, 17 марта, в 19:00.

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Скриншот Daily Storm
Скриншот Daily Storm

18 марта в 18:00 должно пройти занятие Клуба дебатов, причем его мероприятия распланированы до 2 июля. Сейчас на них можно зарегистрироваться онлайн, мероприятия Американского центра в Москве проходят в онлайн-формате с начала пандемии коронавируса.

В списке мероприятий также занятия английским для детей шести-восьми лет, английский разговорный клуб, лекция «Как развить сильное бизнес-мышление и преодолеть страх неудачи» и другие.


При этом в чате участников программ Американского центра все обсуждения пока закрыты.

Скриншот Daily Storm
Скриншот Daily Storm

29 января 2024 года Центр сообщил, что его программы отменили в связи с «непредвиденными обстоятельствами». Подробнее о новых программах обещали рассказать, когда они возобновятся.


Еще до этого, 21 января, вновь избранный президент США Дональд Трамп приостановил американскую помощь иностранным государствам на 90 дней.

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