На Ставрополье семья из пяти человек отравилась химикатами, умерла восьмилетняя девочка

Семья из пяти человек в ставропольском Новоалександровске отравилась неизвестными химикатами, погибла девочка, проводится проверка. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.





После вызова скорой помощи все члены семьи были госпитализированы. В больнице от отравления скончалась восьмилетняя девочка. 12-летний мальчик в настоящее время в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении, уточнили следователи.





СК возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Предварительно, причиной отравления стало то, что отец детей обработал подвал дома химикатами в целях борьбы с насекомыми.





В сентябре 2024 года в семье в Красноярском крае погибли четверо детей в возрасте от шести до 13 лет. Причиной смерти стало отравление дихлофосом, которым глава семьи обрабатывал дом.





Беременная мать и отец выжили. В ноябре у семьи родился ребенок. Однако в начале февраля стало известно, что трехмесячный мальчик захлебнулся рвотными массами.