В Госдуме предложили ужесточить продажу аромаингаляторов

В Госдуме предложили ужесточить регулирование ввоза и распространения аромаингаляторов на территории РФ. Об этом говорится в обращении комитета нижней палаты по вопросам семьи к Евразийской экономической комиссии. Документ есть в распоряжении Daily Storm.





«Комитетом Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства принято решение о создании рабочей группы для рассмотрения вопроса дальнейшего законодательного регулирования ввоза и распространения подобной продукции на территории Российской Федерации», — говорится в обращении.





В Госдуме призвали ЕЭК представить им кандидатуры представителей комиссии для включения их в состав этой рабочей группы, а также предложения по законодательному регулированию ввоза и распространения аромаингаляторов на территории России.





В документе глава комитета Нина Останина отметила, что ранее они совместно с Роспотребнадзором выявили ряд нарушений у популярных среди подростков товаров. Помимо вводящего в заблуждение описания, в них обнаружили вредные вещества, негативно влияющие на нервную систему, печень и почки.





Роспотребнадзор приостановил продажу аромаингаляторов, но их продолжили реализовывать на маркетплейсах под видом, например, гигиенических помад. Останина отметила, что это обман не только покупателей, но и контролирующих органов.





Роспотребнадзор отмечал, что именно подростки стали целевой аудиторией аромаингаляторов для носа. Они имеют привлекательный дизайн упаковки и различные фруктовые вкусы, что регулятор называл свидетельством ориентированности продукта на несовершеннолетних.





По данным пресс-службы ведомства, онлайн-продавцы используют маркетинговые приемы, нацеленные на подростков. Например, на карточке товаров часто изображены популярные герои видеоигр и мультфильмов. Более того, такие товары рекламировали в соцсетях.