В Белом доме заявили, что стороны никогда не были ближе к миру на Украине, чем сейчас

Ситуация вокруг урегулирования на Украине никогда ранее не была так близка к миру, как сейчас, и президент США Дональд Трамп решительно настроен достичь этой цели, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге для журналистов.





Ранее в Кремле подтвердили, что разговор Трампа с президентом России Владимиром Путиным действительно готовится. Он ожидается 18 марта.





Президент США также рассказал журналистам, что планирует провести с Путиным переговоры.





Они будут касаться прекращения огня на Украине, вопросов «земли» и «электростанций», уточнил он.





В Белом доме также подчеркнули, что Трамп готов задействовать «рычаги давления» на Москву, если предстоящий 18 марта разговор с Путиным по Украине не оправдает ожиданий.