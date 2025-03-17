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В Белом доме заявили, что стороны никогда не были ближе к миру на Украине, чем сейчас
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Трамп твердо намерен достичь урегулирования конфликта, отметила пресс-секретарь Левитт undefined
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В Белом доме заявили, что стороны никогда не были ближе к миру на Украине, чем сейчас

Трамп твердо намерен достичь урегулирования конфликта, отметила пресс-секретарь Левитт

Ситуация вокруг урегулирования на Украине никогда ранее не была так близка к миру, как сейчас, и президент США Дональд Трамп решительно настроен достичь этой цели, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге для журналистов.


Ранее в Кремле подтвердили, что разговор Трампа с президентом России Владимиром Путиным действительно готовится. Он ожидается 18 марта. 


Президент США также рассказал журналистам, что планирует провести с Путиным переговоры.


Они будут касаться прекращения огня на Украине, вопросов «земли» и «электростанций», уточнил он.


В Белом доме также подчеркнули, что Трамп готов задействовать «рычаги давления» на Москву, если предстоящий 18 марта разговор с Путиным по Украине не оправдает ожиданий. 

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#украина #белый дом #дональд трамп
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