Ургант зарегистрировал в Париже компанию по производству шоу

Телеведущий Иван Ургант 11 марта 2024 года зарегистрировался как индивидуальный предприниматель (ИП) в центре Парижа, в качестве деятельности указав постановку и производство шоу, следует из национального реестра предприятий Франции.





Шоумен также указал своей деятельностью производство театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений.





В качестве адреса указан жилой дом в 7-м округе Парижа, расположенный около эспланады Инвалидов и здания Нацсобрания. В сведениях о новой компании сказано, что владелец «возражал против предоставления своих данных».





В том же здании в списке жильцов значится другая компания телеведущего, которую он вместе с женой Натальей Кикнадзе зарегистрировал в Париже в марте 2015 года, уточняет РИА Новости. Эта фирма занимается арендой земли и недвижимости.





При этом одна из жильцов дома рассказала агентству, что «никаких русских» в округе не встречала. Также она заявила, что не видела никого, кто бы был по описанию похож на Урганта.