Следы средства от насекомых нашли в пробах семьи из Красноярского края, где умерли четверо детей

Следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых, нашли в пробах после отравления семьи в Красноярском крае, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета России.
По предварительной версии, вещество входит в состав дихлофоса, пишет ТАСС.
Ранее региональное управление Следкома заявляло, что семья отравилась, поужинав курицей и пельменями, приобретенными в магазине в селе Красная Сопка Красноярского края.
Четверо детей скончались 21 сентября, предварительно, от токсического действия неустановленного вещества. Родители пришли в сознание 23 сентября.
В СК также сообщали, что проводится допрос медицинского персонала, который работал со всеми пострадавшими, детьми и взрослыми, в Назаровской больнице.