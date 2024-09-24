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Следы средства от насекомых нашли в пробах семьи из Красноярского края, где умерли четверо детей
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Причиной отравления мог стать дихлофос undefined
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Следы средства от насекомых нашли в пробах семьи из Красноярского края, где умерли четверо детей

Причиной отравления мог стать дихлофос

Следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых, нашли в пробах после отравления семьи в Красноярском крае, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета России.

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По предварительной версии, вещество входит в состав дихлофоса, пишет ТАСС.

Ранее региональное управление Следкома заявляло, что семья отравилась, поужинав курицей и пельменями, приобретенными в магазине в селе Красная Сопка Красноярского края.

Четверо детей скончались 21 сентября, предварительно, от токсического действия неустановленного вещества. Родители пришли в сознание 23 сентября.

В СК также сообщали, что проводится допрос медицинского персонала, который работал со всеми пострадавшими, детьми и взрослыми, в Назаровской больнице. 

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