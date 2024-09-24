Штраф за пропаганду чайлдфри может составить до пяти миллионов рублей

Пропаганду бездетности предлагается запретить в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Володин подчеркнул, что в тематических пабликах и сообществах в социальных сетях зачастую проявляются неуважение к материнству и отцовству, агрессия к беременным женщинам и детям, а также членам многодетных семей.