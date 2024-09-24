Штраф за пропаганду чайлдфри может составить до пяти миллионов рублей

Штраф за пропаганду движения чайлдфри может составить до 400 тысяч рублей для физических лиц и до пяти миллионов рублей для юридических. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
По его словам, Госдума приступила к рассмотрению законопроекта, запрещающего пропаганду осознанного отказа от деторождения. Речь идет о воспрепятствовании распространению информации, популяризирующей бездетность.
Пропаганду бездетности предлагается запретить в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Володин подчеркнул, что в тематических пабликах и сообществах в социальных сетях зачастую проявляются неуважение к материнству и отцовству, агрессия к беременным женщинам и детям, а также членам многодетных семей.
Также спикер Госдумы отметил, что указанные суммы штрафов выбраны по аналогии со штрафами за пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение признано экстремистским и запрещено в России) и смены пола.