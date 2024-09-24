Суд в Омске арестовал школьников, которые подожгли вертолет

Центральный районный суд Омска арестовал двух 16-летних подростков, которые подожгли вертолет на одной из площадок в области, сообщила пресс-служба судебной системы Омской области.
Подростки пробудут под стражей два месяца, до 21 ноября. Их обвиняют в совершении террористического акта. По соответствующей статье им грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее стало известно, что двое подростков 21 сентября проникли на авиабазу в Омской области и бросили в вертолет Ми-8 коктейль Молотова. Telegram-канал Baza писал, что за это школьникам обещали 20 тысяч долларов, однако деньги они так и не получили.
Похожий инцидент произошел в аэропорту Ноябрьска. Двое подростков за обещанное вознаграждение в ночь на 11 сентября подожгли вертолет Ми-8Т, в результате чего сами получили ожоги. Злоумышленников задержали.