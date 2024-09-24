Суд в Омске арестовал школьников, которые подожгли вертолет

Ранее стало известно, что двое подростков 21 сентября проникли на авиабазу в Омской области и бросили в вертолет Ми-8 коктейль Молотова. Telegram-канал Baza писал, что за это школьникам обещали 20 тысяч долларов, однако деньги они так и не получили.