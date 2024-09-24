За оскорбление в интернете представителя власти россиян начнут лишать свободы

За публичное оскорбление представителя власти через интернет или СМИ может быть введено уголовное наказание до двух лет лишения свободы. Это следует из проекта поправок к Уголовному кодексу России, пишет ТАСС со ссылкой на документ.
За такое нарушение также предусмотрены штраф до одного миллиона рублей с лишением права занимать определенные должности до трех лет, обязательные работы на срок до 480 часов или принудительные работы на срок до двух лет.
Документ не только дополняет новым положением статью 319 УК, которая предусматривает ответственность за оскорбление представителя власти при исполнении должностных обязанностей или в связи с их исполнением, но и предполагает внесение изменений.
Так, за подобное оскорбление, согласно новому законопроекту, может грозить штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы до 460 часов или исправительные работы на срок до двух лет.
По текущим нормам за публичное оскорбление представителя власти предусмотрены штраф до 40 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 360 часов.
Проект разработал глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Ранее правительство одобрило эту инициативу.