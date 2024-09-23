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Генштаб: Армия Израиля начала упреждающую наступательную операцию против «Хезболлы»
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ЦАХАЛ наносит удары по военной инфраструктуре undefined
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Генштаб: Армия Израиля начала упреждающую наступательную операцию против «Хезболлы»

ЦАХАЛ наносит удары по военной инфраструктуре

Армия Израиля (ЦАХАЛ) начала упреждающую наступательную операцию и наносит удары по военной инфраструктуре «Хезболлы», которая создавалась в Ливане последние 20 лет. Об этом заявил глава Генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

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Халеви также сообщил, что израильская армия наносит удары по целям и готовится к следующим фазам, о которых будет рассказано позже. Все направлено на то, чтобы создать условия для возвращения жителей севера в свои дома, добавил он.

Ранее сообщалось, что армия Израиля нанесла целенаправленный удар по объекту в столице Ливана.

По информации Минздрава Ливана, в результате авиаударов со стороны Израиля по югу Ливана погибли не менее 274 человек, 1024 были ранены.

На фоне боевых действий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к жителям Ливана и призвал их покинуть районы, где находятся склады вооружений «Хезболлы».

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