Теракт против главврача совершили в Херсонской области

В городе Алешки Херсонской области произошел теракт, который был направлен против главного врача местной больницы Владимира Харлана. Доктор выжил, но его жена погибла, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.
По словам Алексеенко, Харлана выслеживали специально. Каким именно образом был совершен теракт, он не уточнил.
Алексеенко отметил, что доктор сам ведет прием больных, организовывает помощь раненным при обстрелах жителям Алешек, выезжает во все населенные пункты, несмотря на опасность, и пользуется авторитетом у людей.
Глава региона назвал произошедшее чудовищным злодеянием, отметив, что украинские боевики превзошли своих учителей и кумиров — гитлеровских карателей Второй мировой войны.