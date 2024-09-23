Три человека погибли и еще четверо ранены при обстреле ВСУ села в Белгородской области

Три мирных жителя, в том числе один ребенок, погибли при обстреле со стороны ВСУ села Архангельское Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранения получили двое взрослых и двое детей. Мальчика с минно-взрывной травмой и различными осколочными ранениями и мужчину с ранением грудной клетки и осколочным ранением бедра бригады скорой помощи доставили в больницы.
Одиннадцатилетняя девочка получила осколочные ранения ног, а ее мама — травматическую ампутацию обеих ног. Их также доставили в больницы, оказывается вся необходимая помощь, отметил губернатор.
Ранее Гладков сообщил, что за сутки обстрелам со стороны ВСУ подверглись восемь районов Белгородской области. По ним было выпущено более сотни снарядов, пострадали 15 человек.