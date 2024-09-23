Дуров: Telegram может передавать властям телефоны и IP-адреса нарушителей

Телефоны и IP-адреса пользователей Telegram, которые нарушают правила мессенджера, могут быть переданы правоохранительным органам в ответ на обоснованные юридические запросы, сообщил Павел Дуров.
Он отметил, что функцией поиска в Telegram злоупотребляли люди, которые нарушали Условия предоставления услуг, продавая нелегальные товары.
В связи с этим модераторы, используя искусственный интеллект, сделали поиск безопаснее. Весь проблемный контент, который был выявлен в поиске, больше недоступен.
В Telegram также обновили Условия предоставления услуг и Политику конфиденциальности, чтобы еще больше удержать преступников от злоупотреблений поисковой системой.
Отмечается, что все эти действия были предприняты для того, чтобы отпугнуть преступников.