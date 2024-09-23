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Дуров: Telegram может передавать властям телефоны и IP-адреса нарушителей
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Сделано это будет только на обоснованные юридические запросы undefined
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Дуров: Telegram может передавать властям телефоны и IP-адреса нарушителей

Сделано это будет только на обоснованные юридические запросы

Телефоны и IP-адреса пользователей Telegram, которые нарушают правила мессенджера, могут быть переданы правоохранительным органам в ответ на обоснованные юридические запросы, сообщил Павел Дуров.

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Он отметил, что функцией поиска в Telegram злоупотребляли люди, которые нарушали Условия предоставления услуг, продавая нелегальные товары.

В связи с этим модераторы, используя искусственный интеллект, сделали поиск безопаснее. Весь проблемный контент, который был выявлен в поиске, больше недоступен.

В Telegram также обновили Условия предоставления услуг и Политику конфиденциальности, чтобы еще больше удержать преступников от злоупотреблений поисковой системой.

Отмечается, что все эти действия были предприняты для того, чтобы отпугнуть преступников.

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