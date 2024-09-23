Число погибших в Ливане из-за обстрела со стороны Израиля выросло до 182 человек

Число жертв израильских бомбардировок на юге Ливана возросло до 182 человек. Еще 727 жителей ранены, сообщили в Минздраве страны. Ранее сообщалось о 100 погибших и более 400 раненых.
В заявлении Минздрава указывается, что многие пострадавшие доставлены в больницы в тяжелом состоянии. Число жертв может вырасти. Среди погибших и раненых есть женщины и дети.
Сообщения о массированных ударах по югу Ливана со стороны Израиля стали появляться утром 23 сентября. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что израильская армия поразила более 300 целей «Хезболлы». По его словам, Израиль наносил удары только по объектам группировки и домам, в которых хранилось ее оружие.
Издание The Times of Israel отмечает, что, по словам Хагари, армия Израиля предупредила с помощью сообщений на арабском языке ливанцев, проживающих в долине Бекаа, об ударах. Жителям долины дали два часа на то, чтобы они покинули дома, в которых может храниться оружие «Хезболлы».