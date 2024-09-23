Число погибших в Ливане из-за обстрела со стороны Израиля выросло до 182 человек

Издание The Times of Israel отмечает, что, по словам Хагари, армия Израиля предупредила с помощью сообщений на арабском языке ливанцев, проживающих в долине Бекаа, об ударах. Жителям долины дали два часа на то, чтобы они покинули дома, в которых может храниться оружие «Хезболлы».