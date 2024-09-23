Рябков: Россия не будет проводить ядерные испытания, если США от них воздержатся

По его словам, Россия может провести такие испытания, но не будет этого делать, если от таких шагов воздержатся США. Так Рябков прокомментировал предположения в западных СМИ о том, что РФ прибегнет к ядерным испытаниям в ответ на разрешение Запада Киеву наносить удары вглубь российской территории.