Рябков: Россия не будет проводить ядерные испытания, если США от них воздержатся

Позиция России по проведению ядерных испытаний неизменна, они могут быть проведены только в ответ на аналогичные шаги США, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
По его словам, Россия может провести такие испытания, но не будет этого делать, если от таких шагов воздержатся США. Так Рябков прокомментировал предположения в западных СМИ о том, что РФ прибегнет к ядерным испытаниям в ответ на разрешение Запада Киеву наносить удары вглубь российской территории.
Также Рябков отметил, что инфраструктура Новоземелського полигона находится в полной готовности. «Это было сделано в порядке реакции на шаги Вашингтона, который на протяжении последних лет сфокусированно занимался усовершенствованием той инфраструктуры, которой они располагают в данной сфере», — сказал замглавы МИД РФ.