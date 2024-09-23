В приложении «ВК Знакомства» пока еще можно быть чайлдфри

В «VK Знакомствах» пока еще можно быть чайлдфри. Дейтинг-приложение позволяет выбрать такой ответ на вопрос о наличии детей.





Daily Storm направил в пресс-службу соцсети «ВКонтакте» запрос о судьбе графы «чайлдфри» в приложении для знакомств.





В августе суд в Тверской области по требованию прокуратуры постановил заблокировать три группы во «ВКонтакте» с мемами про чайлдфри.





В сентябре правительство РФ поддержало законопроект о введении наказания за пропаганду отказа от деторождения. Автором документа является член комитета Госдумы по просвещению и депутат «Единой России» Эльвира Аиткулова.





В законопроекте предлагается внести изменения в КоАП РФ и ввести штрафы как за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений или смены пола. На данный момент для граждан это сумма от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Юридическому лицу положены штраф от 800 тысяч до одного миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.





Если пропаганда идет в отношении несовершеннолетних, то нижние и верхние границы штрафов увеличиваются в два раза. Если продвижение идеологии совершается с помощью СМИ или интернета, то юрлицам грозит штраф до четырех миллионов рублей.





18 сентября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила законодательно запретить движение чайлдфри и заявила, что на Западе феминизм выродился.