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В приложении «ВК Знакомства» пока еще можно быть чайлдфри
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Ранее в правительстве поддержали законопроект о введении наказания за пропаганду отказа от рождения детей Коллаж: Daily Storm
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В приложении «ВК Знакомства» пока еще можно быть чайлдфри

Ранее в правительстве поддержали законопроект о введении наказания за пропаганду отказа от рождения детей

Коллаж: Daily Storm

В «VK Знакомствах» пока еще можно быть чайлдфри. Дейтинг-приложение позволяет выбрать такой ответ на вопрос о наличии детей.


Daily Storm направил в пресс-службу соцсети «ВКонтакте» запрос о судьбе графы «чайлдфри» в приложении для знакомств.


В августе суд в Тверской области по требованию прокуратуры постановил заблокировать три группы во «ВКонтакте» с мемами про чайлдфри.


В сентябре правительство РФ поддержало законопроект о введении наказания за пропаганду отказа от деторождения. Автором документа является член комитета Госдумы по просвещению и депутат «Единой России» Эльвира Аиткулова.


В законопроекте предлагается внести изменения в КоАП РФ и ввести штрафы как за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений или смены пола. На данный момент для граждан это сумма от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Юридическому лицу положены штраф от 800 тысяч до одного миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.


Если пропаганда идет в отношении несовершеннолетних, то нижние и верхние границы штрафов увеличиваются в два раза. Если продвижение идеологии совершается с помощью СМИ или интернета, то юрлицам грозит штраф до четырех миллионов рублей.


18 сентября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила законодательно запретить движение чайлдфри и заявила, что на Западе феминизм выродился.

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