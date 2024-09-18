Матвиенко выступила за запрет чайлдфри в России

В интервью «Известиям» спикер Совфеда описала свое отношение к современному феминизму: «Это превратилось в противостояние и движение «против мужчин», «против традиционных ценностей». Теперь это и про какие-то гендеры, которых придумали уже больше пятидесяти. Или, скажем, движение чайлдфри, которое, на мой взгляд, нужно запрещать законодательно. Так что первоначальный смысл давно потерял всякую актуальность и не соответствует нынешней повестке ожидания женщин».





По словам Матвиенко, в России перед женщинами не стоит жесткий выбор между карьерой и семьей. Она заявила, что в стране созданы «мощные государственные, президентские программы по поддержке семей с детьми, и те условия, которые создаются для семей».





Матвиенко указала, что даже в декретном отпуске женщина может повышать свою квалификацию, обучиться новой профессии. По ее словам, все зависит от желания самой женщины.





Политик добавила, что все больше россиянок работают в органах власти разного уровня, в науке и в бизнесе.