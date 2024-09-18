Мосгордума сформировала структуру нового созыва и выбрала председателя

Председателем Московской городской думы был выбран Алексей Шапошников. Его кандидатуру предложила фракция партии «Единая Россия». Шапошников отметил, что по результатам выборов в VIII созыве Мосгордумы сформировалась сильная команда депутатов: герои России, олимпийские чемпионы, представители образования и медицины, деятели искусства, управленцы и опытные политики.





«Каждый — настоящий профессионал в своей сфере. Уверен, что столичный парламент продолжит работу на благо москвичей: мы будем решать вопросы развития городского хозяйства, дальнейшего совершенствования столичной законодательной базы и развития федерального законодательства», — сказал он на заседании.





Шапошников подчеркнул, что трудиться депутатам предстоит «в непростых условиях беспрецедентного санкционного и внешнеполитического давления на нашу страну, проведения СВО».





Он добавил, что работа сформированных комиссий Мосгордумы будет направлена на реализацию «Стратегии развития Москвы 2030», утвержденной мэром Москвы Сергеем Собяниным.





После избрания состоялась церемония вручения Алексею Шапошникову должностного знака председателя Мосгордумы.





Депутатов Мосгордумы жители столицы выбирали в ходе голосования с 6 по 8 сентября. В 38 избирательных округах победу одержали кандидаты от партии «Единая Россия», представители КПРФ получили три мандата, «Новые люди» и «Справедливая Россия — За правду» — по одному. Также в двух округах победили самовыдвиженцы.