У офиса Wildberries в центре Москвы произошла стрельба, ранены три человека

«Правоохранительными органами предприняты необходимые меры, ситуация стабильная», — цитирует издание заявление компании.





Отмечается, что инцидент произошел в офисе компании в бизнес-центре «Романов двор». Он находится в Романовом переулке в Москве вблизи Моховой улицы и Воздвиженки.





Сейчас рядом со зданием БЦ находится много машин полиции, скорой помощи, автозаки, пишет РБК.





Сооснователь компании Владислав Бакальчук в свою очередь заявил, что приехал в офис компании на переговоры.





«В какой-то момент в ходе конфликта прозвучали выстрелы, ранен один из моих коллег», — рассказал он.





Встреч с Владиславом Бакальчуком и его представителями в офисах Wildberries на сегодня не было запланировано, сообщили в компании. Татьяна Бакальчук назвала попыткой рейдерского захвата проникновение своего супруга в офис компании.





Сообщается, что в результате инцидента были ранены три человека.