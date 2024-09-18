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У офиса Wildberries в центре Москвы произошла стрельба, ранены три человека
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В компании рассказали, что в контору пытался незаконно проникнуть Владислав Бакальчук, он же заявил о «масштабной провокации» undefined
Новости

У офиса Wildberries в центре Москвы произошла стрельба, ранены три человека

В компании рассказали, что в контору пытался незаконно проникнуть Владислав Бакальчук, он же заявил о «масштабной провокации»

Компания Wildberries сообщила, что в ее офис «была осуществлена попытка незаконного проникновения». По заявлению компании, ее пытался осуществить Владислав Бакальчук с охраной. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей Wildberries. 

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«Правоохранительными органами предприняты необходимые меры, ситуация стабильная», — цитирует издание заявление компании. 


Отмечается, что инцидент произошел в офисе компании в бизнес-центре «Романов двор». Он находится в Романовом переулке в Москве вблизи Моховой улицы и Воздвиженки.


Сейчас рядом со зданием БЦ находится много машин полиции, скорой помощи, автозаки, пишет РБК. 


Сооснователь компании Владислав Бакальчук в свою очередь заявил, что приехал в офис компании на переговоры. 


«В какой-то момент в ходе конфликта прозвучали выстрелы, ранен один из моих коллег», — рассказал он.


Встреч с Владиславом Бакальчуком и его представителями в офисах Wildberries на сегодня не было запланировано, сообщили в компании. Татьяна Бакальчук назвала попыткой рейдерского захвата проникновение своего супруга в офис компании. 


Сообщается, что в результате инцидента были ранены три человека. 

30 июля Татьяна Бакальчук подала в суд иск о разводе с Владиславом Бакальчуком.

#москва #wildberries #стрельба
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