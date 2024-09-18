У офиса Wildberries в центре Москвы произошла стрельба, ранены три человека

Компания Wildberries сообщила, что в ее офис «была осуществлена попытка незаконного проникновения». По заявлению компании, ее пытался осуществить Владислав Бакальчук с охраной. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей Wildberries.
«Правоохранительными органами предприняты необходимые меры, ситуация стабильная», — цитирует издание заявление компании.
Отмечается, что инцидент произошел в офисе компании в бизнес-центре «Романов двор». Он находится в Романовом переулке в Москве вблизи Моховой улицы и Воздвиженки.
Сейчас рядом со зданием БЦ находится много машин полиции, скорой помощи, автозаки, пишет РБК.
Сооснователь компании Владислав Бакальчук в свою очередь заявил, что приехал в офис компании на переговоры.
«В какой-то момент в ходе конфликта прозвучали выстрелы, ранен один из моих коллег», — рассказал он.
Встреч с Владиславом Бакальчуком и его представителями в офисах Wildberries на сегодня не было запланировано, сообщили в компании. Татьяна Бакальчук назвала попыткой рейдерского захвата проникновение своего супруга в офис компании.
Сообщается, что в результате инцидента были ранены три человека.
30 июля Татьяна Бакальчук подала в суд иск о разводе с Владиславом Бакальчуком.