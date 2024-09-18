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В Татарстане ФСБ раскрыла женскую ячейку террористической организации
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Были изъяты экстремистская литература, средства связи и электронные носители информации undefined
Новости

В Татарстане ФСБ раскрыла женскую ячейку террористической организации

Были изъяты экстремистская литература, средства связи и электронные носители информации

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли в Татарстане деятельность женской ячейки международной террористической организации, вербовавшей в свои ряды граждан РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. 


Там отметили, что участницы организации распространяли террористическую идеологию, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата. 


В ходе обысков было изъято значительное количество запрещенной в России экстремистской литературы, средств связи, электронных носителей информации, использовавшихся при ведении террористической деятельности, добавили в ведомстве.


Следственное подразделение УФСБ по Республике Татарстан завело уголовное дело. 


В конце августа в ФСБ России сообщили о предотвращении серии нападений на сотрудников правоохранительных органов и церкви в Ингушетии. По данным ведомства, были задержаны шестеро местных жителей, приверженцев запрещенной на территории РФ международной террористической организации.

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#терроризм #татарстан #фсб
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