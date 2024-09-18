В Шебекине четыре человека ранены в результате атаки украинских дронов на автобус

Он уточнил, что среди раненых две женщины и двое мужчин. Женщин доставили в городскую больницу бригадами скорой медицинской помощи. У одной из пострадавших — осколочные ранения рук, у второй — осколочные ранения руки и стопы, рассказал глава региона.





Один из пострадавших мужчин контужен, бойцы самообороны доставили его в районную больницу. Второй мужчина с ссадинами правого предплечья сумел самостоятельно вызвать врачей.





По данным Гладкова, на месте инцидента работают оперативные службы. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за ночь было сбито 54 беспилотника над пятью регионами России.