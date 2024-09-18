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В Шебекине четыре человека ранены в результате атаки украинских дронов на автобус
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Один мужчина контужен undefined
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В Шебекине четыре человека ранены в результате атаки украинских дронов на автобус

Один мужчина контужен

В городе Шебекино Белгородской области служебный автобус атаковали беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), пострадали четыре мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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Он уточнил, что среди раненых две женщины и двое мужчин. Женщин доставили в городскую больницу бригадами скорой медицинской помощи. У одной из пострадавших — осколочные ранения рук, у второй — осколочные ранения руки и стопы, рассказал глава региона. 


Один из пострадавших мужчин контужен, бойцы самообороны доставили его в районную больницу. Второй мужчина с ссадинами правого предплечья сумел самостоятельно вызвать врачей.


По данным Гладкова, на месте инцидента работают оперативные службы. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за ночь было сбито 54 беспилотника над пятью регионами России. 

#шебекино #раненые #белгородская область
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