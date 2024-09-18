В Минобороны отчитались об уничтожении 54 беспилотников над пятью регионами России

Там уточнили, что 27 дронов уничтожили над Курской областью, 16 над Брянской, семь над Смоленской, три над Белгородской и один над Орловской.





Также местные власти сообщали об атаках дронов в Тульской и Тверской областях. В Торопце из-за прилета БПЛА и возникшего пожара была объявлена частичная эвакуация населения в город Западная Двина.