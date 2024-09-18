В Минобороны отчитались об уничтожении 54 беспилотников над пятью регионами России

Беспилотные летательные аппараты были уничтожены средствами ПВО над Курской, Брянской, Смоленской, Белгородской и Орловской областями, рассказали в пресс-службе Минобороны. Общее количество дронов, по данным ведомства, составило 54.
Там уточнили, что 27 дронов уничтожили над Курской областью, 16 над Брянской, семь над Смоленской, три над Белгородской и один над Орловской.
Также местные власти сообщали об атаках дронов в Тульской и Тверской областях. В Торопце из-за прилета БПЛА и возникшего пожара была объявлена частичная эвакуация населения в город Западная Двина.