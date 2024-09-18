Форум-фестиваль «Москва 2030»: рыбки и уютное место для чтения на площади Революции

Местом притяжения стали бассейны с рыбками, за которыми с удовольствием наблюдали гости. Как рассказывают москвичи, это прекрасный отдых и возможность расслабиться. За плавающими малютками приглядывали опытные ихтиологи.





Если гости города и москвичи проголодались, то они могли заглянуть в шале и заказать мини-чебуреки с крабами и креветками. Это блюдо стало необычайно популярным: его приобрели более 13 тысяч раз. Также пользовались спросом курники и сугудай из нельмы.





Кроме того, что можно было попробовать как традиционные, так и новые, экзотичные блюда, по городу на разных площадках по 8 сентября включительно проводились спортивные соревнования. Здесь же для москвичей устраивались концерты и многие другие мероприятия.





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