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В Торопце Тверской области объявлена частичная эвакуация жителей из-за атаки дронов и пожара
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По всем вопросам власти открыли горячую линию undefined
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В Торопце Тверской области объявлена частичная эвакуация жителей из-за атаки дронов и пожара

По всем вопросам власти открыли горячую линию

В городе Торопец Тверской области объявлена частичная эвакуация населения с территорий, где силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку дронов и спасатели тушат возникший пожар. Об этом информировала пресс-служба правительства региона.

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«Для обеспечения безопасности жителей губернатор Тверской области Игорь Руденя принял решение о частичной эвакуации населения с территории, где ведет работу ПВО и локализуется пожар», — говорится в сообщении.


Руденя отмечал, что в Торопце после падения обломков дрона произошел пожар, спасатели приступили к борьбе с огнем. Позже власти региона указали, что отражение атаки беспилотников в небе над городом продолжается. Там подчеркнули, что ситуация находится на контроле.


В администрации Торопецкого муниципального округа позднее уточнили, что население эвакуируют на автобусах в город Западная Двина. Для местных жителей открыли горячую линию по вопросам эвакуации.

#беспилотник #тверская область #эвакуация #пво
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