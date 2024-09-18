В Торопце Тверской области объявлена частичная эвакуация жителей из-за атаки дронов и пожара

«Для обеспечения безопасности жителей губернатор Тверской области Игорь Руденя принял решение о частичной эвакуации населения с территории, где ведет работу ПВО и локализуется пожар», — говорится в сообщении.





Руденя отмечал, что в Торопце после падения обломков дрона произошел пожар, спасатели приступили к борьбе с огнем. Позже власти региона указали, что отражение атаки беспилотников в небе над городом продолжается. Там подчеркнули, что ситуация находится на контроле.





В администрации Торопецкого муниципального округа позднее уточнили, что население эвакуируют на автобусах в город Западная Двина. Для местных жителей открыли горячую линию по вопросам эвакуации.