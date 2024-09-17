Новости
Новости 18+
St
Al Jazeera: Число пострадавших от взрывов пейджеров в Ливане превысило 2700, восемь человек погибли, в том числе ребенок
18+
У большинства раненых — травмы рук или лица undefined
Новости

Al Jazeera: Число пострадавших от взрывов пейджеров в Ливане превысило 2700, восемь человек погибли, в том числе ребенок

У большинства раненых — травмы рук или лица

Восемь человек, в том числе ребенок, погибли, еще 2750 получили ранения при взрыве пейджеров в Ливане. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы министерства здравоохранения страны Фирас Абъяд. Его слова передает телеканал Al Jazeera.


Ранее отмечалось: чтобы не допустить перехвата Израилем сообщений, члены «Хезболлы» начали массово переходить на пейджеры. Reuters со ссылкой на источники пишет, что взорвавшиеся устройства были получены боевиками в последние месяцы.


Представитель группировки в разговоре с агентством заявил, что детонация пейджеров стала «крупнейшим нарушением безопасности», которому подверглась группировка за почти год с момента начала конфликта с Израилем.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Израиль свою причастность к взрывам не подтверждал.

#взрыв #боевики #ливан
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...