Форум-фестиваль «Москва 2030»: якутские блюда в центре столицы

Изюминка фестиваля в продвижении русских кухонь. Якутское национальное блюдо сугудай из нельмы — это слабосоленое филе, которое подают вместе с якутским дымком. Также к нему идет картофель с маринованным луком.





Гости оценили это лакомство на пять баллов! Подходили за добавкой и спрашивали рецепты. Повара ведь привезли их из Якутии. В гастроном-зоне фестиваля также были блюда на мангале, за которыми тоже возвращались, а также спрашивали рецепты, чтобы приготовить какое-нибудь кушанье у себя дома.





По всему городу на разных площадках также летом проводили спортивные мероприятия, концерты и многое другое. К тому же площадки были еще и прекрасным фоном для фотосессий, рассказывают гости форума-фестиваля, которые приходили сюда целыми семьями.





Смотрите видео, чтобы прочувствовать вкус «Москвы 2030». А подробнее о проекте можно прочитать на официальном сайте.