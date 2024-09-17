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Форум-фестиваль «Москва 2030»: якутские блюда в центре столицы
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Прикоснуться к культуре народа саха могли все желающие undefined
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Форум-фестиваль «Москва 2030»: якутские блюда в центре столицы

Прикоснуться к культуре народа саха могли все желающие

На Манежной площади можно было попробовать керчэх, оленину и сугудай из нельмы. Очутиться в Якутии позволил гостям форум-фестиваль «Москва 2030».

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Изюминка фестиваля в продвижении русских кухонь. Якутское национальное блюдо сугудай из нельмы — это слабосоленое филе, которое подают вместе с якутским дымком. Также к нему идет картофель с маринованным луком.


Гости оценили это лакомство на пять баллов! Подходили за добавкой и спрашивали рецепты. Повара ведь привезли их из Якутии. В гастроном-зоне фестиваля также были блюда на мангале, за которыми тоже возвращались, а также спрашивали рецепты, чтобы приготовить какое-нибудь кушанье у себя дома. 


По всему городу на разных площадках также летом проводили спортивные мероприятия, концерты и многое другое. К тому же площадки были еще и прекрасным фоном для фотосессий, рассказывают гости форума-фестиваля, которые приходили сюда целыми семьями.


Смотрите видео, чтобы прочувствовать вкус «Москвы 2030». А подробнее о проекте можно прочитать на официальном сайте

#москва #московский урбанистический форум #фестиваль #якутия
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