«Московская A Cappella»: народные песни из Индонезии

Они выступают на сцене с 2017 года. В 2022 году музыканты стали победителями другого крупного фестиваля пения акапелла. Рассказывают, что приехали в столицу России повторить успех и были в восторге от публики и теплого приема зрителями.





Индонезийцы поют народные песни. Их принцип — «единство в разнообразии». Специфика их стиля такова, что в репертуаре музыкантов есть вкрапления из разных стилей и жанров, которые вместе рождают гармонию.





Свое мастерство владения голосом и различные вокальные техники показали артисты из таких стран как Китай, Куба, Намибия и многих других.





До 1 сентября включительно на площадках фестиваля «Московская A Cappella» (а их в городе работало порядка 30) можно было послушать музыку, потанцевать, поучаствовать в играх и мастер-классах. Всем было весело, никто не остался равнодушным к творчеству. Как проходила «Московская A Cappella» — читайте на официальном сайте проекта.