В Ливане сотни членов «Хезболлы» ранены, около 30 погибли из-за массовых взрывов пейджеров

Массовая детонация пейджеров произошла в Ливане. Пострадали более 500 участников «Хезболлы», а около 30 погибли. Среди пострадавших — посол Исламской Республики в Бейруте Моджтаба Амани.





По данным Reuters, Mayadeen и Al Jazeera, пейджеры взрывались в течение дня в разных районах страны.





В Минздраве Ливана уже попросили граждан немедленно избавиться от пейджеров. Израильская сторона пока не комментировала произошедшее.