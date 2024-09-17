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В Ливане сотни членов «Хезболлы» ранены, около 30 погибли из-за массовых взрывов пейджеров
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Всего пострадали свыше тысячи человек undefined
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В Ливане сотни членов «Хезболлы» ранены, около 30 погибли из-за массовых взрывов пейджеров

Всего пострадали свыше тысячи человек

Массовая детонация пейджеров произошла в Ливане. Пострадали более 500 участников «Хезболлы», а около 30 погибли. Среди пострадавших — посол Исламской Республики в Бейруте Моджтаба Амани.


По данным Reuters, Mayadeen и Al Jazeera, пейджеры взрывались в течение дня в разных районах страны.


В Минздраве Ливана уже попросили граждан немедленно избавиться от пейджеров. Израильская сторона пока не комментировала произошедшее.

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Представитель группировки в разговоре с Reuters заявил, что детонация пейджеров стала «крупнейшим нарушением безопасности», которому подверглась группировка за почти год с момента начала конфликта с Израилем.

#ливан #израиль #взрыв
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