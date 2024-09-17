Володин: Россия ответит в случае нанесения ударов по городам

Он подчеркнул, что в США, не стесняясь, обсуждают возможность нанесения ударов по территории РФ, и «НАТО полностью втягивается в этот конфликт».





«Вот это обсуждение может привести к страшнейшим последствиям. Они обсуждают нанесение ударов по нашим мирным городам, причем обсуждают, считая, что это их не коснется. Это не так. Мы ответим. Нам есть чем ответить. Более мощное оружие стоит наготове», — сказал он.





По словам Володина, крайне важно, чтобы парламенты США и европейских государств «понимали и отдавали себе отчет в том, что может произойти».





Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что Россия должна быть готова к отражению ударов со стороны Запада. Также он предложил создать открытую общественную базу врагов страны.