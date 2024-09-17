«Двое в тяжелом состоянии»: детский омбудсмен Львова-Белова рассказала о пострадавших при нападении на челябинскую школу

«Двое детей в тяжелом состоянии. Провели им операции, подключили телемедицину. Двоих повезем в федеральную клинику. Один ребенок средней степени тяжести. Его родители против транспортировки. Пока будет оставаться в Челябинске», — рассказала она.





По ее словам, случаев, когда подобные ЧП в школах предотвращают, больше, чем трагических инцидентов: «Я как уполномоченная знаю кризисные случаи, которых удалось избежать. И их очень много. То, что происходит сейчас и становится резонансом общественным, — это единичные случаи. Гораздо больше предотвратить удается».





Уполномоченный при президенте также рассказала о мерах, которые помогут предотвратить печальные инциденты.





«Должна быть настороженность. Когда мы понимаем, что с ребенком происходит что-то не то. Здесь же тоже учителя видели. Когда мы находимся длительное время с ребенком, мы видим, что ребенок начинает одеваться по-другому, вести себя, не общается со сверстниками. Обычно окружение сверстников часто знает про все эти отклонения, нарушения, мысли, высказывания. Мы не должны оставаться равнодушными», — указала Львова-Белова.





Она добавила, что система помощи в регионах должна быть доступна жителям региона.





«Что касается охранных мероприятий, мы видим, что это часто не срабатывает. Мы на это не можем уповать и делать большую ставку», — сказала Львова-Белова. Она подчеркнула, что важно блокировать негативный деструктивный контент в соцсетях.





16 сентября школьник с молотком напал на других учеников и педагогов в коррекционной школе №68 в Челябинске. Пострадали дети и учительница. Сейчас специалисты проверяют психическое состояние учащегося.