«Собеседник» прекратил выпуск газеты после признания иноагентом

Журналистка пояснила, что речь идет также о газетах «Желтая газета. Зажигай!», «Собеседник+. Спецвыпуск. Люди, на которых держится мир», «Рыжий кот», «Большие бабки» и других. Также приостанавливается ведение сайтов и соцсетей издательского дома «как минимум на два-три месяца», добавила она.





Мильчановская подчеркнула, что редакция будет оспаривать включение ее юрлица в реестр иноагентов.





13 сентября Минюст включил в реестр иностранных агентов ООО «Собеседник-Медиа». По версии ведомства, издание распространяло недостоверную информацию о решениях и политике властей, «недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа» ВС РФ, а также выступало против СВО на Украине.